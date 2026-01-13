Il coraggio di Armanda da mamma ad attivista per amore del figlio Quando diceva | Non stancatevi di parlare di lui

Armanda, mamma e attivista, ha dedicato la sua vita a lottare per il figlio, ispirata dall’amore e dalla determinazione. Dopo 423 giorni di attesa, ha trovato forza nel sorriso e nel ricordo di un abbraccio tanto desiderato. La sua storia testimonia il coraggio di una madre che, tra momenti di dolore e speranza, ha scelto di parlare e agire per il bene del suo bambino.

Un abbracci o atteso 423 giorni, unica premeditazione un salto dal parrucchiere per poi ridere e piangere come viene sopra un trucco leggero che è solo per lui, non per il resto del mondo. Giorgia Meloni mette una mano sulla spalla di Armanda Colusso e guarda Alberto: "Tua madre è stata tanto in pensiero, sai?". Si dice proprio così, lo dice bene. Quando una madre è in pensiero per un figlio acquista i superpoteri. Diventa ubiqua, infiltrante e fa una cosa che non è da tutti: rimane in piedi anche quando il dolore la schiaccia. Davanti ai ministeri, alle telecamere, al silenzio. Sta lì e domanda perché, pretende azione.

Dopo la tortura di 423 giorni di detenzione illegale la liberazione di Alberto Trentini - e di Mario Burlò e degli altri detenuti italiani - é davvero una bellissima notizia. Per lui, per la mamma Armanda che si è battuta con grande coraggio per tenere alta l'attenzion - facebook.com facebook

