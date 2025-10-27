Juventus su Spalletti quando lui diceva | Napoli ultimo club difficile pensare di tornare da avversario al Maradona
2025-10-27 17:51:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Spalletti è il nome caldo per la panchina della Juventus dopo l’esonero di Tudor, ma solo sette mesi fa annunciava il ritiro dai club: “Impossibile pensare di giocare contro il Napoli”. Luciano Spalletti di nuovo su una panchina della Serie A? Solo sette mesi fa lo scenario sembrava impossibile: “ Difficile pensare giocare contro il Napoli “. La nuova rivoluzione in casa Juventus è partita dopo la sconfitta contro la Lazio, l’ottava partita consecutiva senza vittoria (terza sconfitta di fila, quarta gara senza segnare goal) ha convinto la dirigenza bianconera a esonerare Igor Tudor e affidare la panchina a Massimiliano Brambilla (allenatore della Next Gen) la panchina per il turno infrasettimanale con l’Udinese, in attesa dei definire la nuova guida tecnica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Cosa ne pensano i tifosi del Napoli della possibilità che Spalletti possa diventare il nuovo allenatore della Juventus? Chiara Zucchelli #CorrieredelloSport #Napoli #Spalletti Vai su Facebook
$Juventus, Spalletti prima scelta per il dopo $Tudor: i nomi in ballo - X Vai su X
Juventus su Spalletti, quando lui diceva: "Napoli ultimo club, difficile pensare di tornare da avversario al Maradona" - Spalletti è il nome caldo per la panchina della Juventus dopo l'esonero di Tudor, ma solo sette mesi fa annunciava il ritiro dai club: "Impossibile pensare di giocare contro il Napoli". Da msn.com
Juve su Spalletti, ma ce n'è già uno tesserato: il figlio dell'ex azzurro lavora in bianconero - La Juventus lavora all'individuazione del sostituto di Igor Tudor sulla panchina dei bianconeri e il primo obiettivo riconduce alla figura di Luciano Spalletti, reduce dall'esperienza ... Si legge su tuttonapoli.net
Spalletti, questione di... inventario: la risposta sul futuro alla Juve torna attuale - Il tecnico ex Napoli, che solo due anni fa parlava così, è tra i possibili nomi per sostituire il croato ... Da tuttosport.com