Cento giorni al Carnevale Ecco le date delle sfilate L’ultima sarà in notturna

FOLLONICA Quest’anno i preparativi del tradizionale Carnevale di Follonica partono con largo anticipo. Già da ottobre (a 100 giorni esatti dalla prima sfilata della 59° edizione) la città inizia a respirare l’atmosfera della festa più amata e identitaria, grazie alla affissione di due grandi banner colorati che rivelano le date delle sfilate e il QR code che porta al sito ufficiale della manifestazione. Questi sono stati posizionati strategicamente ieri mattina nelle zone più trafficate della città ossia Il casello idraulico in via Roma e la facciata del palazzo comunale. Anche quest’anno i carri allegorici degli otto rioni sfileranno all’interno del tradizionale circuito di lungomare Carducci durante le seguenti date: domenica 1, 8 e 15 febbraio dalle 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it

