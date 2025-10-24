Che cos' è e come funziona il sistema missilistico di difesa aerea SAMP T

L' Italia sta finalizzando il dodicesimo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina tra cui anche ulteriori sistemi da difesa aerea SAMPT, secondo quanto riferiscono fonti informate di Bloomberg. Il SAMPT, acronimo di Sol-Air Moyenne PortéeTerrestre (suolo-aria media portataterrestre), è un sistema missilistico costruito dal consorzio italo-francese Eurosam di cui fanno parte MBDA Francia, MBDA Italia e Thales. Il sistema è composto da un veicolo di comando e controllo, uno di ingaggio, un veicolo dotato del radar “Arabel” e fino a sei veicoli TEL ( Transporter Erector Launcher ) – una batteria tipo ne possiede quattro ma possono salire a sei – con otto intercettori oltre a un set completo di ricariche nel Modulo Ricarica Terrestre, insieme a un veicolo con due gruppi elettrogeni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

