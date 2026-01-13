Il bosco della droga sotto assedio Blitz con le squadre dell’Arma | Andremo avanti per dieci giorni

Le forze dell’ordine hanno avviato un’operazione di vasta scala nel bosco di Fucecchio, mirata a contrastare un insediamento legato allo spaccio di droga. L’intervento coinvolge diversi reparti dell’Arma, tra cui unità cinofile e battaglioni specializzati, e proseguirà per almeno dieci giorni. L’area, ancora segnata dal fuoco e dal fumo, è sotto stretta osservazione nel tentativo di smantellare questa rete illegale.

Fucecchio, 13 gennaio 2026 – Il braciere scavato nel terreno è ancora caldo, si vede il fumo, quando i carabinieri 'cacciatori' aprono il varco nella boscaglia, seguiti dai colleghi del Battaglione Toscana, dall'unità cinofila e dai militari dell'Arma della stazione di Fucecchio e della Compagnia di Empoli. Questo è solo il primo bivacco che s'incontra salendo da via Rimedio dentro il bosco delle Cerbaie: intorno al fuoco che continua ad ardere ci sono sporcizia, residui di cibo consumato probabilmente la sera prima ancora dentro una pentola, un saccone trasformato in dispensa da cui fuoriesce un tozzo di pane.

