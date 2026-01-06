La Befana e Spiderman nella caserma dei vigili del fuoco | entusiasmo per i bambini

Il 6 gennaio, presso la caserma dei vigili del fuoco di Brindisi, bambini e famiglie hanno potuto vivere un momento di gioia e divertimento. I vigili del fuoco, liberi dal servizio, hanno organizzato un evento speciale con attività, giochi e personaggi come la Befana e Spiderman, creando un ambiente accogliente e positivo per tutta la comunità. Un’occasione di svago che ha unito adulti e bambini in un’atmosfera di festa e solidarietà.

Epifania di festa alla caserma dei vigili del fuoco di Brindisi: luna park, Befana e sorrisi per i bambini - La giornata dell’Epifania, oggi 6 gennaio, ha trasformato la caserma dei vigili del fuoco di Brindisi in un vero luna park a cielo aperto. brundisium.net

Epifania, spettacolo e divertimento alla caserma dei vigili del fuoco - La tradizionale festa nella sede aostana dei pompieri, per trascorrere il 6 gennaio tra dipendenti, ex lavoratori e le loro famiglie. rainews.it

L’ARRIVO DELLA BEFANA IN PIAZZA! Il 6 gennaio a Ugento sarà una giornata piena di magia e divertimento per tutti i bambini! La Befana arriverà in Piazza San Vincenzo insieme a… Spiderman e ai Vigili del Fuoco Volontari di Ugento, pronti a - facebook.com facebook

