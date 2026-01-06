La Befana e Spiderman nella caserma dei vigili del fuoco | entusiasmo per i bambini

Il 6 gennaio, presso la caserma dei vigili del fuoco di Brindisi, bambini e famiglie hanno potuto vivere un momento di gioia e divertimento. I vigili del fuoco, liberi dal servizio, hanno organizzato un evento speciale con attività, giochi e personaggi come la Befana e Spiderman, creando un ambiente accogliente e positivo per tutta la comunità. Un’occasione di svago che ha unito adulti e bambini in un’atmosfera di festa e solidarietà.

BRINDISI - Nella giornata di oggi, 6 gennaio, la caserma dei vigili del fuoco di Brindisi si è trasformata in un luna park a cielo aperto in cui decine di vigili del fuoco (liberi dal servizio) hanno fatto divertire bambini di ogni età con percorsi, scalate, gonfiabili, musica, palloncini e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

