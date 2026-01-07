A Cascina la Befana dei Vigili del fuoco regala un sorriso a tutti i bambini

A Cascina, anche quest’anno si è svolta la tradizionale Befana dei Vigili del Fuoco, un momento di condivisione e allegria dedicato ai bambini del territorio. L’iniziativa, ormai consolidata, rappresenta un’occasione per rafforzare i legami tra le forze dell’ordine e la comunità locale, portando un sorriso ai più piccoli e promuovendo valori di solidarietà e collaborazione.

Si è rinnovato anche quest'anno, come da tradizione, l'appuntamento con la Befana dei Vigili del fuoco a Cascina.La Befana è arrivata sulla Torre Civica della città ed è poi volata giù fino ad atterrare sul corso Giacomo Matteotti per consegnare le calze ai più piccoli.L'evento rappresenta un.

