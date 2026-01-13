I tornelli in stazione? Non basteranno

I tornelli in stazione rappresentano una soluzione limitata ai problemi di sicurezza e gestione degli accessi. Sebbene possano contribuire a migliorare l’ordine, non sono sufficienti da soli. È necessario intervenire con un piano più ampio che coinvolga l’intera area, prevedendo interventi strutturali e di modifica degli spazi per garantire una gestione più efficace e sicura del flusso di persone.

"I tornelli in stazione possono anche servire ad affrontare il problema, ma non basteranno. Serve, invece, un intervento più complessivo sull'area". Ieri, alla vigilia del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza fissato per oggi e dedicato alla stazione centrale alla luce delle criticità emerse con l'uccisione del capotreno Alessandro Ambrosio, Palazzo D'Accursio chiede "serietà" per affrontare il problemi nello scalo ferroviario. Quella serietà che Matilde Madrid (nella foto), titolare di Sicurezza e Welfare nella giunta Lepore, non vede nella proposta dei partiti di centrodestra di creare una task force di 100 vigili nell'area della stazione.

