Madrid sulla stazione | È un colabrodo Non saranno i tornelli a renderla più sicura

L’incidente avvenuto presso la stazione di Madrid ha acceso il dibattito sulla sicurezza delle infrastrutture. L’assessora Matilde Madrid ha sottolineato che la struttura è vulnerabile e che l’installazione di tornelli da sola non risolve i problemi di sicurezza. Questa dichiarazione evidenzia la necessità di interventi più approfonditi per garantire la protezione di cittadini e operatori, in un contesto in cui la sicurezza rimane una priorità.

"La stazione è un colabrodo e non saranno dieci tornelli a salvarci". Matilde Madrid, assessora alla Sicurezza urbana integrata, risponde in Question Time a una sfilza di domande sul caso del capotreno ucciso. E frena l’ipotesi di vedere gate e barriere all’interno dello scalo ferroviario, dopo che nel 2018 la Giunta guidata dall’allora sindaco Virginio Merola aveva già stoppato l’idea. "Una stazione colabrodo in una città strategica nell’asse infrastrutturale del Paese – puntualizza Madrid –. Si entra dappertutto, da ogni lato, e non saranno dei tornelli a salvarci". L’eventuale introduzione di tornelli verrà comunque discussa durante il Comitato per l’ordine pubblico, assicura l’assessora, che poi bacchetta Fratelli d’Italia: "Venite a chiedere a noi di sollecitare o fare i tornelli, ma le stazioni sono di Rfi, di Trenitalia, di Fs Security. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Madrid sulla stazione: "È un colabrodo. Non saranno i tornelli a renderla più sicura" Leggi anche: L’assessora Madrid: “La stazione è un colabrodo” Leggi anche: La svolta alla stazione. Bignami (FdI) assicura: "In arrivo i tornelli". I civici contro Lepore Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. L’assessora Madrid: “La stazione è un colabrodo” x.com MADRID, METRO A METRO (1) - METRO PACO DE LUCÍA ||| Lo sapevi che una delle opere di arte urbana più sorprendenti di Madrid non è in strada, ma in una stazione metro Succede alla stazione Paco de Lucía, capolinea della Linea 9. Inaugurata n - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.