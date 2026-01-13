Pronostici di oggi 13 gennaio | Coppa Italia Bundesliga EFL Cup Copa del Rey

Ecco i pronostici di oggi, 13 gennaio, riguardanti gli eventi principali del calcio europeo. La giornata comprende gli ottavi di finale di Coppa Italia con Roma e Torino, oltre alle semifinali di EFL Cup tra Newcastle e Manchester City. Un’occasione per analizzare le sfide in programma e monitorare le squadre alla ricerca di una vittoria.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 13 gennaio. Il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia prosegue con la sfida tra Roma e Torino mentre in EFL Cup siamo già alla prima delle due semifinali tra Newcastle e Man City. Poi Bundesliga, Copa del Rey e Coupe de France in una bella serata di calcio . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostici di oggi 13 gennaio: Coppa Italia, Bundesliga, EFL Cup, Copa del Rey Leggi anche: Pronostici di oggi 17 dicembre: la finale di Coppa Intercontinentale, EFL Cup, Copa del Rey Leggi anche: Pronostici di oggi 16 dicembre: EFL Cup e Copa del Rey Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Pronostico schedina Totocalcio concorso n. 3/1526 di sabato 10 gennaio 2026; Pronostici Roma-Torino: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 13.01.2026 Coppa Italia; Pronostici calcio oggi: variazioni quota Blab Index su tutte le partite!; Pronostici di oggi 10 gennaio: Serie A, FA Cup, La Liga, Bundesliga. Pronostico AS Roma vs Torino – 13 Gennaio 2026 - Il confronto di Coppa Italia tra AS Roma e Torino, in programma il 13 Gennaio 2026 alle 21:00 allo Stadio Olimpico, promette intensità e strategia. news-sports.it Anche oggi siamo allo stadio Franco Scoglio! Per Messina–Sancataldese siamo stati tra i tifosi giallorossi per raccogliere curiosità, sensazioni e pronostici sulla gara di oggi. #LaSicilia #MessinaSancataldese #SerieD x.com La Sicilia. . Anche oggi siamo allo stadio Franco Scoglio! Per Messina–Sancataldese siamo stati tra i tifosi giallorossi per raccogliere curiosità, sensazioni e pronostici sulla gara di oggi. #LaSicilia #MessinaSancataldese #SerieD - facebook.com facebook

