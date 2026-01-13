I primi a delegittimare i magistrati sono i testimonial del No

I sostenitori del No sono tra i primi a mettere in discussione il ruolo dei magistrati nel Consiglio superiore della magistratura, evidenziando come alcuni giudici possano risultare inadatti a partecipare alle decisioni sulla carriera dei colleghi. Questa posizione solleva interrogativi sulla trasparenza e sull’efficacia del sistema, richiedendo una riflessione oggettiva sulla composizione e sulla funzione di questa istituzione, per garantire un’azione più equilibrata e meritocratica.

I magistrati? Inadeguati a far parte del Consiglio superiore della magistratura e ad assumere decisioni sulla carriera dei colleghi. I giudici? Piegati alla giurisprudenza imposta dalle gra.

