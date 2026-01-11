L' Usigrai spieghi chi sono i testimonial del referendum

L'Usigrai invita a chiarire l'identità dei testimonial coinvolti nel referendum sulla giustizia, evidenziando preoccupazioni sulla gestione dell'informazione Rai e sull'assenza di organismi di vigilanza parlamentare. Unirai–Figec Cisal prende atto di questo comunicato, sottolineando l'importanza di una corretta informazione e di trasparenza nel processo referendario.

Unirai–Figec Cisal prende atto con interesse del comunicato sindacale Usigrai diffuso nella giornata di ieri, nel quale si esprimono forti preoccupazioni in merito alla gestione dell’informazione Rai in vista del prossimo referendum sulla giustizia e alla mancanza di organismi di vigilanza parlamentare. Alla luce delle immagini, dei video e delle fotografie diffuse da agenzie di stampa, quotidiani nazionali e bacheche social di forze politiche, che ritraggono un vicedirettore Rai e conduttore di punta partecipare pubblicamente a un’iniziativa politico-referendaria schierata per il No, Unirai–Figec Cisal si chiede se le preoccupazioni espresse da Usigrai riguardino anche questo genere di esposizione e se non venga ritenuto potenzialmente lesivo dei principi di imparzialità, terzietà e credibilità del Servizio pubblico il fatto che volti noti della Rai, investiti di ruoli apicali e di forte riconoscibilità presso il pubblico, partecipino attivamente a campagne politiche e referendarie, assumendo posizioni esplicite su temi di rilevanza costituzionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

