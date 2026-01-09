Anm | pericoloso delegittimare magistrati

I magistrati italiani svolgono un ruolo fondamentale nel sistema giuridico, applicando la legge e tutelando i diritti dei cittadini come previsto dalla Costituzione. È importante riconoscere il valore del loro lavoro e rispettare il loro ruolo istituzionale, evitando delegittimazioni che potrebbero compromettere la credibilità e l’efficacia della giustizia. Un approccio equilibrato contribuisce a rafforzare la fiducia nel sistema giudiziario e nel funzionamento dello Stato.

20.00 "I magistrati italiani svolgono il compito previsto dalla Costituzione di applicare la legge e tutelare i diritti. Lo hanno fatto costantemente in maniera equilibrata nonostante pesanti attacchi ricevuti.La costante delegittimazione del loro lavoro e delle decisioni prese esclusivamente in base alla legge è pericolosa per la tenuta dello Stato di diritto. Per far funzionare in maniera più efficace la macchina della giustizia sarebbe auspicabile che il governo desse risposte sui tagli". Così la Giunta esecutiva centrale Anm.

