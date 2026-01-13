I predatori dell’anima

Vincenzo Calafiore 13 Gennaio 2026 “ Io non voglio cancellare il mio passato, perché bene o male mi ha reso quello che sono oggi. Anzi, ringrazio chi mi ha fatto scoprire l’amore e il dolore, chi mi ha amato e usato. Chi mi ha detto ti voglio bene e poi mi ha tradito, chi mi ha detto ti voglio molto bene mentendo e chi invece l’ha fatto solo per i suoi sporchi comodi. Io ringrazio me stesso per aver torvato sempre la forza di rialzarmi e andare avanti sempre! “ Vincenzo Calafiore Dedicato a quei genitori che i figli ne hanno dimenticata l’esistenza. I predatori delle anime esistono, sono tra noi, nelle famiglie,nelle amicizie . 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

