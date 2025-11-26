Predatori
L’Fbi l’aveva definita la “golden age” dei serial killer, quella sorta di “epidemia” del male che aveva travolto gli Stati Uniti tra gli anni Sessanta e Novanta, in cui gli assassini seriali furono stimati in oltre duemila. Stefano Nazzi la racconta in "", un viaggio nell’America che aveva perso la propria innocenza e che venne improvvisamente colpita da una sorta di attacco congiunto, combinato, “come se un comando, una scossa, avesse messo in azione tante menti distorte” tutte assieme. Quando chiesero a Theodore Robert Cowell, meglio noto come Ted Bundy, la vera star della categoria, “chi siete voi serial killer?”, lui rispose, sorridendo: “Noi siamo i vostri figli, siamo i vostri mariti”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altre letture consigliate
LA SPECIALITA’ DEL GIORNO. UTILI CONSIGLI PER DIFENDERSI DAI PREDATORI DELLE CASE. IL COL MAURIZIO ZORZETTO E’ COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE DEL DISTRETTO FRIULI OCC.LE PORDENONE – CORDENONS. - facebook.com Vai su Facebook
(BS) SICUREZZA DEGLI ANZIANI: CONVEGNO SU TRUFFE E REATI PREDATORI - 15, il convegno Sicuri nella Comunità: proteggere gli anziani dalle truffe e reati predatori nella Sala San Paterio del Museo Mille Migl ... Da welfarenetwork.it
Palermo, giovane arrestato per numerosi reati predatori nel quartiere Borgonuovo - Nei giorni scorsi, la Squadra Mobile di Palermo ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane classe 2009, emessa ... Riporta sicilianews24.it
Minorenne arrestato dalla polizia: è accusato di reati predatori commessi in provincia di Palermo - Personale della locale Squadra Mobile ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i Minor ... Lo riporta teleoccidente.it