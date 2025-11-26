L’Fbi l’aveva definita la “golden age” dei serial killer, quella sorta di “epidemia” del male che aveva travolto gli Stati Uniti tra gli anni Sessanta e Novanta, in cui gli assassini seriali furono stimati in oltre duemila. Stefano Nazzi la racconta in "", un viaggio nell’America che aveva perso la propria innocenza e che venne improvvisamente colpita da una sorta di attacco congiunto, combinato, “come se un comando, una scossa, avesse messo in azione tante menti distorte” tutte assieme. Quando chiesero a Theodore Robert Cowell, meglio noto come Ted Bundy, la vera star della categoria, “chi siete voi serial killer?”, lui rispose, sorridendo: “Noi siamo i vostri figli, siamo i vostri mariti”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Predatori