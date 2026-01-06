Le cicatrici dell’anima sono spesso invisibili, ma profonde. L’esperienza traumatica della strage di Capodanno a Crans Montana ha lasciato segni duraturi sui giovani coinvolti, amici e compagni di classe. Questi eventi hanno un impatto emotivo che richiede attenzione e comprensione. In questo articolo, esploreremo le conseguenze psicologiche di un tragedia così grave e l’importanza di supporto e resilienza.

“Per questi ragazzi è stato come un 11 settembre”. Non ci potrebbero essere parole più drammaticamente vere di quelle usate dallo psicologo Ivan Giacomel per descrivere lo tsunami emotivo che stanno attraversando amici e compagni di classe, in particolare delle vittime italiane della strage di Capodanno a Crans Montana (per non parlare delle ragazze e dei ragazzi gravemente feriti e ricoverati al Niguarda). Al netto del dolore incommensurabile e irrimediabile di genitori e famigliari, il team di psicologi che si è già messo al lavoro – al liceo Virgilio di Milano e non solo qui ovviamente – è chiamato ora allo smisurato compito di curare le ferite della psiche, proprio come i medici del Centro grandi ustionati stanno curando le ferite corporee dei ricoverati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

