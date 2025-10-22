Archiviazione per il super miliardario Pignataro Decisivi i piani di volo del jet privato
Bologna, 22 ottobre 2025 – Per convincere il giudice, ha depositato migliaia di documenti, a partire dai corposi piani di volo del suo jet privato. Il tutto per dimostrare che lui, Andrea Pignataro, era sempre in giro per il mondo. Dunque non poteva essere accusato di avere la residenza in Italia e, di conseguenza, di aver evaso le tasse. Una tesi che alla fine è stata accolta, infatti il gip Alberto Ziroldi ha archiviato l’inchiesta che vedeva Pignataro, il secondo uomo più ricco d’Italia dopo Giovanni Ferrero, indagato per omessa dichiarazione, un reato che prevede fino a cinque anni di carcere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
