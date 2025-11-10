X-59 la Nasa ha fatto alzare in volo per la prima volta il jet supersonico silenzioso del futuro
L'agenzia spaziale statunitense ha completato con successo il test inaugurale dell'aereo, che apre le porte a una nuova generazione di velivoli supersonici. 🔗 Leggi su Wired.it
