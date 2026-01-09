Forni bloccati ritardi nelle cremazioni Così i cimiteri di Roma sono tornati ai tempi del Covid

I cimiteri di Roma affrontano nuovamente difficoltà legate ai blocchi nei forni e ai ritardi nelle cremazioni, simili a quelli vissuti durante la pandemia. Le salme si accumulano nelle camere mortuarie in attesa di essere smaltite, con Prima Porta ormai piena e i deceduti delle festività natalizie e dei primi giorni dell’anno trasferiti anche al Verano. Una situazione che evidenzia le criticità attuali nel settore funebre della capitale.

