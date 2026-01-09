Forni bloccati ritardi nelle cremazioni Così i cimiteri di Roma sono tornati ai tempi del Covid
I cimiteri di Roma affrontano nuovamente difficoltà legate ai blocchi nei forni e ai ritardi nelle cremazioni, simili a quelli vissuti durante la pandemia. Le salme si accumulano nelle camere mortuarie in attesa di essere smaltite, con Prima Porta ormai piena e i deceduti delle festività natalizie e dei primi giorni dell’anno trasferiti anche al Verano. Una situazione che evidenzia le criticità attuali nel settore funebre della capitale.
Salme stipate nelle camere mortuarie in attesa di essere cremate. Chissà quando. Prima Porta è al completo così i corpi di chi è deceduto durante le festività natalizie e in questi primi giorni dell’anno vengono portati anche al Verano. Familiari, già devastati dal dolore, in attesa di ricevere. 🔗 Leggi su Romatoday.it
