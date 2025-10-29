Lecce-Napoli 0-1 troppa sofferenza | ma i big sono tornati

Ilmattino.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre punti conquistati con grande sofferenza a Lecce, come era accaduto nello scorso campionato. Decisivo Anguissa, centrocampista al quarto gol, quanti De Bruyne, il campione che sarà il. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

lecce napoli 0 1 troppa sofferenza ma i big sono tornati

© Ilmattino.it - Lecce-Napoli 0-1, troppa sofferenza: ma i big sono tornati

Lecce-Napoli 0-1, gol e highlights: Anguissa manda gli azzurri in testa - Il Napoli soffre, ma vince di misura a Lecce con il colpo di testa di Anguissa, deviato da Gaspar, al 69'.

Lecce-Napoli 0-1, pagelle: Milinkovic-Savic salva Conte, Anguissa trascinatore. Camarda, l'errore che pesa - Napoli: Anguissa decide la partita con il suo secondo gol consecutivo, Milinkovic-

Lecce-Napoli 0-1, la gioia social esplode: tutti in festa per Milinkovic Savic - È bastata una parata decisiva, e un gol fondamentale per gli azzurri di Antonio Conte contro il Lecce per portare i tre punti a casa.

