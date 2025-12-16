Via al ripristino del viadotto Spello | Tempi certi la situazione è critica

Azione Umbria chiede tempi certi per il ripristino del viadotto Spello sulla statale Centrale Umbra, sottolineando la gravità della situazione e le difficoltà quotidiane vissute dai cittadini. Nonostante l’affidamento dei lavori ad Anas, le continue restrizioni stanno pesantemente influenzando mobilità, tempi di viaggio e sicurezza lungo la strada.

"Tempi certi per il rifacimento del viadotto "Spello" sulla statale Centrale Umbra ". E' quanto chiede Azione Umbria, con il commissario regionale Lorenzo Mazzanti e il segretario di Spello Niccolò Liberatori che pur "accogliendo con favore l'affidamento da parte di Anas dei lavori per il ripristino del viadotto", denunciano "le difficoltà quotidiane che migliaia di cittadini continuano a subire a causa del prolungato restringimento di carreggiata, una condizione che sta incidendo in modo pesante sulla mobilità, sui tempi di percorrenza e sulla sicurezza di chi si sposta lungo la Centrale Umbra.

