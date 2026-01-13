Mario Burlò | Ho temuto ci avrebbero ammazzato In cella un materasso piccolo tra gli scarafaggi Il peggio? Non poter dire ai miei figli ' papà è vivo'

Mario Burlò ricorda un’esperienza difficile in carcere, dove ha vissuto momenti di grande paura e isolamento. Tra condizioni dure e il timore di non rivedere mai più i propri figli, la sua testimonianza offre uno sguardo sulla vita di chi si trova in situazioni di grande tensione e incertezza. Un racconto che invita alla riflessione sulla condizione dei detenuti e sulla complessità delle emozioni umane in circostanze estreme.

Il #venezuela ha liberato ##AlbertoTrentini e #marioburlò. L’annuncio di Tajani alle 5 del mattino. Meloni: “Ho parlato con loro, e un aereo è già partito da Roma per riportarli a casa” - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.