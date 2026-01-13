Nuovi cartelloni pubblicitari in diverse città del mondo suggeriscono un possibile ritorno di Harry Styles. Dopo un periodo di assenza dai palchi e dai media, i fan si chiedono se questa sia una semplice coincidenza o l’anticipo di un suo nuovo progetto musicale. Intanto, l'artista è stato avvistato in compagnia della fidanzata Zoë Kravitz, alimentando ulteriori speculazioni sul suo futuro.

Eppur si muove. I fan avevano ormai perso quasi del tutto le speranze, e si erano rassegnati ad accettare il fatto che Harry Styles si stesse semplicemente godendo la vita, molto spesso per le strade di Roma e in compagnia della fidanzata, l’attrice Zoë Kravitz, figlia della rockstar Lenny Kravitz. Con un colpo di teatro, però, il cantautore britannico sembra aver lanciato un segnale inequivocabile: sta per tornare. Nelle ultime ore, tra São Paulo, Londra e New York, passando per Milano e la sua amata Urbe, sono infatti apparsi dei misteriosi cartelloni, che hanno immediatamente attirato l’attenzione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Harry Styles sta per tornare? Misteriosi cartelloni in giro per il mondo sembrerebbero confermarlo

