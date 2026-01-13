Harry Styles sta per tornare? Misteriosi cartelloni in giro per il mondo sembrerebbero confermarlo
Nuovi cartelloni pubblicitari in diverse città del mondo suggeriscono un possibile ritorno di Harry Styles. Dopo un periodo di assenza dai palchi e dai media, i fan si chiedono se questa sia una semplice coincidenza o l’anticipo di un suo nuovo progetto musicale. Intanto, l'artista è stato avvistato in compagnia della fidanzata Zoë Kravitz, alimentando ulteriori speculazioni sul suo futuro.
Eppur si muove. I fan avevano ormai perso quasi del tutto le speranze, e si erano rassegnati ad accettare il fatto che Harry Styles si stesse semplicemente godendo la vita, molto spesso per le strade di Roma e in compagnia della fidanzata, l’attrice Zoë Kravitz, figlia della rockstar Lenny Kravitz. Con un colpo di teatro, però, il cantautore britannico sembra aver lanciato un segnale inequivocabile: sta per tornare. Nelle ultime ore, tra São Paulo, Londra e New York, passando per Milano e la sua amata Urbe, sono infatti apparsi dei misteriosi cartelloni, che hanno immediatamente attirato l’attenzione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
