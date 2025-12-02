harry styles ora indossa trench incredibilmente rari e costosi

Harry Styles si sta godendo una piccola e piacevole vacanza romana. Non Vacanze Romane, il classico del 1953 (anche se, onestamente, sarebbe perfetto in un remake), ma quel tipo di vacanza in cui vaghi per strade acciottolate, indichi edifici antichi e affascinanti e te ne vai in giro con un cappotto che costa quattro cifre. Venerdì, l’artista di Fine Line indossava una camicia grigio scuro con una grande sciarpa nera appoggiata sulle spalle. Più giù, portava dei jeans blu a taglio dritto – semplici, non aderenti, esattamente il tipo di denim che metteresti se volessi apparire rilassato ma comunque con un minimo di stile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

