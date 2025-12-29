harry styles e zoe kravitz fanno sul serio il passo decisivo a natale

Harry Styles e Zoe Kravitz stanno consolidando il loro rapporto. Dopo alcuni mesi di frequentazione, iniziata a metà dell’estate, i due sembrano aver compiuto un passo importante. La loro relazione, ancora recente, si sta sviluppando con calma e naturalezza, senza eccessi né clamori. Un segnale di stabilità e sincerità che lascia spazio a ulteriori sviluppi nel tempo.

Passo in avanti per Harry Styles e Zoe Kravitz. Insieme da pochi mesi – il primo avvistamento romantico risale allo scorso agosto – la coppia formata dal cantante e l’attrice sembra fare sul serio. E a Natale la loro relazione è diventata ancora più importante. Il Natale di Harry Styles e Zoe Kravitz. Secondo quanto riportato dal Mirror, Harry Styles e Zoe Kravitz avrebbero trascorso insieme le vacanze di Natale in Inghilterra, ospite della famiglia dell’ex One Direction. Un gesto che, più di mille dichiarazioni, racconta una relazione che guarda già al 2026 con intenzioni serie. Lo scorso 26 dicembre i due sarebbero stati avvistati a Hampstead, non lontano dalla casa di famiglia del musicista, intenti a fare shopping in modo del tutto informale. 🔗 Leggi su Dilei.it

