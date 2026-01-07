Crans-Montana l’ipotesi choc | la titolare del Constellation sarebbe fuggita con la cassa mentre il locale bruciava

Emergono nuovi dettagli sull’incendio di Crans-Montana: un video potrebbe mostrare Jessica Moretti, titolare del Constellation, all’esterno del locale con la cassa tra le mani, ipotizzando una possibile fuga durante il rogo della notte di Capodanno che causò 40 vittime. La vicenda si sta approfondendo, con le autorità che cercano di chiarire le circostanze di questa tragedia ancora avvolta nel mistero.

Ci sarebbe un video che mostra Jessica Moretti all’esterno del locale con la cassa tra le mani. Esisterebbe un video che potrebbe segnare una svolta nell’inchiesta sul rogo di Crans-Montana, la tragedia della notte di Capodanno costata la vita a 40 persone. Secondo quanto riportato da Repubblica, le immagini mostrerebbero la titolare del discobar Constellation, Jessica Maric Moretti, mentre fugge all’esterno del locale in fiamme con la cassa tra le mani, mentre all’interno centinaia di giovani restano intrappolati. Un dettaglio che, se confermato, potrebbe portare anche all’ipotesi di omissione di soccorso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Crans-Montana, l’ipotesi choc: la titolare del Constellation sarebbe fuggita con la cassa mentre il locale bruciava Leggi anche: "È fuggita con la cassa". Spunta un nuovo video sulla proprietaria del locale di Crans-Montana Leggi anche: La strage di Crans-Montana, la storia dei coniugi Moretti. Lei sarebbe stata ripresa mentre fugge dal locale in fiamme con la cassa in mano Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La tragedia di Crans-Montana e il paradosso della vita in pericolo - Ma non c’è statistica, indagine, non c’è procura che possa rispondere veramente a quei “perché” che non osiamo porci: non solo perché è successo, ma perché si vive e perché si muore. tempi.it

Crans Montana, indagati per omicidio colposo i gestori del locale - Jacques Moretti e Jessica Maric, i due gestori, sono accusati di omicidio, lesioni e incendio a titolo colposo. tg24.sky.it

Strage Crans-Montana, tutte le ipotesi sull'incendio dal flashover alla pirolisi: perché sono così pericolosi - Montana in Svizzera sarebbe dovuto a due fenomeni: flashover e pirolisi. virgilio.it

la Repubblica. . Gli amici di Giovanni Tamburi si sono abbracciati a lungo attorno al feretro del 16enne, morto durante il rogo di Crans-Montana. I funerali della vittima si sono tenuti nella cattedrale di San Pietro, a Bologna. #cransmontana #giovannitamburi #f - facebook.com facebook

#CransMontana, oggi i funerali di cinque ragazzi italiani; un minuto di raccoglimento in tutte le scuole x.com

