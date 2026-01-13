Guida TV Sky Cinema e NOW | La ragazza del treno Martedi 13 Gennaio 2026

Ecco la guida TV Sky Cinema e NOW per martedì 13 gennaio 2026. La serata propone una selezione di film, tra cui La ragazza del treno, La grande bellezza, Men in Black, Diabolik e Ocean’s 8. Un’ampia offerta di produzioni per gli appassionati di cinema, disponibile sui canali Sky Cinema e sulla piattaforma NOW.

Da La ragazza del treno a La grande bellezza, passando per Men in Black, Diabolik e Ocean’s 8, una prima serata ricchissima sui canali Sky Cinema.. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda La ragazza del treno, thriller tratto dal bestseller di Paula Hawkins che vede Emily Blunt e Rebecca Ferguson al centro di una storia fatta di ossessioni, ricordi distorti e verità che faticano a emergere. La protagonista, segnata da un passato sentimentale irrisolto, sviluppa una curiosità morbosa per la vita del suo ex e delle persone che osserva ogni giorno dal finestrino del treno, fino a ritrovarsi coinvolta in un caso misterioso dove nulla è come sembra e la percezione della realtà diventa il primo grande nemico. 🔗 Leggi su Digital-news.it

