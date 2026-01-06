Ecco la guida TV di Sky Cinema e NOW per martedì 6 gennaio 2026. Tra i film in programmazione, troviamo la ricostruzione epica di Robin Hood, oltre a titoli come Il quinto potere, The Lincoln Lawyer, Kung Fu Panda 2 e Fire Squad. Una serata dedicata a diverse atmosfere e generi, per appassionati di cinema e intrattenimento di qualità.

Dalla rilettura epica di Robin Hood a Il quinto potere e The Lincoln Lawyer, passando per Kung Fu Panda 2 e Fire Squad, una notte di cinema tra azione, emozioni e grandi storie su Sky Cinema e NOW.. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) c'è Robin Hood - L'origine della leggenda, rilettura moderna del mito che segue Robin di Loxley di ritorno dalle crociate, segnato dalla guerra e costretto a confrontarsi con intrighi, violenza e tradimenti sin dal primo scontro con una devastante balestra automatica sul campo di battaglia, dove l'incontro con un abile guerriero cambia per sempre il suo destino e ne forgia la ribellione. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Robin Hood - L'origine della leggenda, Martedi 6 Gennaio 2026

