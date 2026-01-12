Guerri Napoli perde contro Armani Milano ma è comunque festa | Trapani regala la Coppa Italia

Nonostante la sconfitta per 71-77 contro Armani Milano, Guerri Napoli Basketball si mantiene in corsa per le final eight di Coppa Italia. La partita, disputata con impegno e determinazione, ha confermato la qualità della squadra. La qualificazione rappresenta un risultato positivo, dimostrando la crescita del team e l’attenzione verso il futuro del club.

Guerri Napoli Basketball perde contro Armani Milano 71-77, ma conquista ugualmente la qualificazione alle final eight di Coppa Italia. Poco prima dell'inizio dell'ultima gara di Coppa Italia arriva l'ufficializzazione dalla FIP: Trapani esclusa dal campionato di Serie A di basket, a causa dei problemi con l'iscrizione al campionato e le due ultime sconfitte a tavolino accumulate, che falsano la regolarità della stagione. Problemi a casa Antonini, che continua a far battaglia contro la Federbasket. Ma con l'annullamento di tutte le partite di Sharks, Napoli mantiene l'ottava posizione in classifica e si qualifica come ultima alle final eight di Coppa Italia.

Guerri Napoli Olimpia Milano | Team Lineup #ForzaOlimpia x.com

Meet the champions. 14 gennaio · ore 17:00presso lo store ALCOTT Via Toledo 187/193, Napoli Registrati al link in bio e incontraNaz Mitrou-Long e Aamir Simms della Guerri Napoli. Tutti i fan presenti riceverannoil pallone ufficiale ALCOTT autogr - facebook.com facebook

