Groenlandia Russia provoca Trump | Ci prendiamo isola con referendum

La Groenlandia è al centro di una disputa tra Russia e Stati Uniti, con quest’ultimi che considerano l’isola strategicamente importante per la sicurezza nazionale. Recenti dichiarazioni indicano che la Russia potrebbe tentare di annettere l’isola attraverso un referendum. La questione solleva interrogativi sulla sovranità e le future dinamiche geopolitiche nell’Artico, regione di crescente interesse per le potenze mondiali.

(Adnkronos) – Donald Trump vuole la Groenlandia, gli Stati Uniti hanno bisogno dell'isola per la sicurezza nazionale. "Se non la prendiamo noi, la prenderanno Russia o Cina", ha detto e ripetuto il presidente degli Stati Uniti, accendendo ripetutamente i riflettori sulla presenza di navi di Mosca e Pechino al largo delle coste dell'isola artica, territorio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

