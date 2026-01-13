Groenlandia Russia provoca Trump | Ci prendiamo isola con referendum
La Groenlandia è al centro di una disputa tra Russia e Stati Uniti, con quest’ultimi che considerano l’isola strategicamente importante per la sicurezza nazionale. Recenti dichiarazioni indicano che la Russia potrebbe tentare di annettere l’isola attraverso un referendum. La questione solleva interrogativi sulla sovranità e le future dinamiche geopolitiche nell’Artico, regione di crescente interesse per le potenze mondiali.
(Adnkronos) – Donald Trump vuole la Groenlandia, gli Stati Uniti hanno bisogno dell'isola per la sicurezza nazionale. "Se non la prendiamo noi, la prenderanno Russia o Cina", ha detto e ripetuto il presidente degli Stati Uniti, accendendo ripetutamente i riflettori sulla presenza di navi di Mosca e Pechino al largo delle coste dell'isola artica, territorio .
“Ci serve la Groenlandia”: Trump accende lo scontro con un paese NATO
Il presidente degli Stati Uniti, “rispondendo” alle feroci critiche da parte di alleati europei e della Nato, ha ribadito venerdì l’interesse americano per l’acquisizione della Groenlandia motivandolo col crescente pericolo rappresentato nell’Artico da Russia e Cina. - facebook.com facebook
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito che gli Stati Uniti si impadroniranno della Groenlandia "in un modo o nell'altro" perché "se non la prendiamo noi, lo faranno la Russia o la Cina". "Raggiungere un accordo è la parte facile, ma in un modo x.com
