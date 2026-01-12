Groenlandia soldati Nato per proteggere isola da Russia e Cina | basterà a Trump?

La Groenlandia, territorio autonomo sotto il controllo della Danimarca, sta al centro di una recente mobilitazione militare della NATO, con l’invio di soldati per garantirne la sicurezza contro possibili minacce dalla Russia e dalla Cina. Questa presenza internazionale si inserisce nel quadro delle tensioni geopolitiche globali e solleva domande sulla strategia degli Stati Uniti, in particolare alla luce delle dichiarazioni di Donald Trump riguardo all’importanza dell’isola per la sicurezza nazionale.

(Adnkronos) – Il Regno Unito in campo per placare Donald Trump e 'salvare' la Groenlandia. Il presidente degli Stati Uniti considera l'isola, territorio autonomo controllato dalla Danimarca, vitale per la sicurezza nazionale a stelle e strisce. "O facciamo un accordo con le buone o lo facciamo con le cattive", ha detto Trump, che vuole muoversi . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

