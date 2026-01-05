Groenlandia gelo diplomatico tra Stati Uniti e Danimarca | Trump rilancia l’ipotesi del controllo USA sull’isola artica

Nel contesto dell’Artico, nel 2026, si fronteggiano Stati Uniti e Danimarca su questioni di sovranità e controllo della Groenlandia. La recente proposta di Donald Trump di assumere il controllo dell’isola ha riacceso una disputa diplomatica che coinvolge interessi strategici e geopolitici, riflettendo le tensioni crescenti nella regione artica. Questa situazione evidenzia l’importanza crescente della Groenlandia nel quadro delle dinamiche globali e delle sfide ambientali.

Nel gelido teatro dell'Artico, una tensione diplomatica inattesa e dai contorni quasi incredibili ha preso forma all'inizio del 2026, riaccendendo un tema che, già nei mesi passati, aveva fatto parlare nelle capitali di mezzo mondo: il presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump e il suo insistere sul controllo della Groenlandia. Quest'ultima,vasta isola semi-autonoma sotto la sovranità del Regno di Danimarca, è un tassello di enorme importanza strategica per la geopolitica globale. Le parole di Trump: « La Groenlandia ci serve». Il cuore della disputa risiede nelle recenti dichiarazioni di Trump, rilanciate anche attraverso i suoi canali social e confermate in interviste, secondo le quali « gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per motivi di sicurezza nazionale » e per contrastare la crescente influenza di potenze globali come Russia e Cina nell'Artico.

Tensioni Internazionali: La Groenlandia al Centro del Conflitto tra Danimarca e Stati Uniti - Esamina le conseguenze delle dichiarazioni di Trump riguardo alla Groenlandia e la risposta del governo danese. notizie.it

Trump punta alla Groenlandia: "Ne abbiamo assolutamente bisogno. Circondata da navi russe e cinesi" - La replica della premier danese: "Ora basta minacce". msn.com

L'inviato statunitense in Groenlandia scatena una crisi diplomatica con la Danimarca | APT

