Groenlandia come gli Usa la possono ‘assorbire’ senza l’uso della forza
La Groenlandia rappresenta un territorio di interesse strategico e geopolitico. Negli ultimi mesi, si è parlato di un possibile assorbimento degli Stati Uniti senza ricorrere alla forza militare, ma attraverso iniziative diplomatiche e accordi progressivi. Questo approccio potrebbe modificare le dinamiche tradizionali di espansione territoriale, aprendo nuovi scenari per la regione e le relazioni internazionali.
(Adnkronos) – Non è necessario l'uso della forza affinché gli Stati Uniti "prendano il controllo" della Groenlandia, obiettivo reiterato più volte dal presidente Donald Trump nelle ultime settimane: l'acquisizione del territorio autonomo danese può avvenire sotto forma di progressivo assorbimento, in un'operazione che stravolge il normale copione novecentesco di espansione territoriale a favore di una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: “Trump vuole pagare gli abitanti della Groenlandia”: gli Usa studiano la mossa per convincerli a mollare la Danimarca
Leggi anche: Usa-Groenlandia: allo studio un accordo diretto senza il coinvolgimento della Danimarca
Groenlandia, come gli Usa la possono 'assorbire' senza l'uso della forza - Lo scenario tratteggiato da Jeremy Shapiro, direttore di ricerca dell'European Council on Foreign Relations ... adnkronos.com
Trump vuole annettere la Groenlandia? Ecco la risposta di Orsini
Trump: "Cina e Russia possono comprare il petrolio dagli Usa". Il presidente Usa incontra i petrolieri alla Casa Bianca: "Prenderemo la Groenlandia con le buone o con le cattive" #ANSA - facebook.com facebook
Trump: "Cina e Russia possono comprare il petrolio dagli Usa". Il presidente Usa incontra i petrolieri alla Casa Bianca: "Prenderemo la Groenlandia con le buone o con le cattive" #ANSA x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.