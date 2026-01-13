Groenlandia come gli Usa la possono ‘assorbire’ senza l’uso della forza

La Groenlandia rappresenta un territorio di interesse strategico e geopolitico. Negli ultimi mesi, si è parlato di un possibile assorbimento degli Stati Uniti senza ricorrere alla forza militare, ma attraverso iniziative diplomatiche e accordi progressivi. Questo approccio potrebbe modificare le dinamiche tradizionali di espansione territoriale, aprendo nuovi scenari per la regione e le relazioni internazionali.

(Adnkronos) – Non è necessario l'uso della forza affinché gli Stati Uniti "prendano il controllo" della Groenlandia, obiettivo reiterato più volte dal presidente Donald Trump nelle ultime settimane: l'acquisizione del territorio autonomo danese può avvenire sotto forma di progressivo assorbimento, in un'operazione che stravolge il normale copione novecentesco di espansione territoriale a favore di una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Trump vuole annettere la Groenlandia? Ecco la risposta di Orsini

