Usa-Groenlandia | allo studio un accordo diretto senza il coinvolgimento della Danimarca

L’attenzione si concentra sulla Groenlandia, dove si sta valutando la possibilità di un accordo diretto senza coinvolgimento della Danimarca. Secondo l’Economist, gli Stati Uniti stanno considerando un’intesa alternativa all’annessione, aprendo nuovi scenari politici e diplomatici. Questa evoluzione rappresenta un punto di svolta nelle relazioni internazionali e potrebbe influenzare l’equilibrio nella regione artica.

Secondo l'Economist, Washington valuta un'intesa alternativa all'annessione. Gli Stati Uniti starebbero elaborando un accordo di associazione con la Groenlandia, impostato in modo da escludere la Danimarca. L'ipotesi è riportata dal settimanale britannico Economist, che la descrive come una soluzione intermedia per rafforzare la presenza americana nell'isola artica senza procedere a una vera e propria annessione. Secondo l'analisi, si tratterebbe di un accordo di natura politica e militare, pensato per consentire a Washington di schierare con maggiore libertà truppe statunitensi e di ampliare le infrastrutture militari in una regione considerata sempre più strategica.

