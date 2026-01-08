Secondo alcune fonti, gli Stati Uniti valutano l’ipotesi di offrire un pagamento agli abitanti della Groenlandia per convincerli a favorire un cambio di sovranità, abbandonando la Danimarca. Questa proposta potrebbe rappresentare una strategia diplomatica volta a rafforzare l’interesse americano nella regione, senza tuttavia conferme ufficiali. L’eventuale proposta, se confermata, avrebbe implicazioni significative sul quadro geopolitico e sulla sovranità groenlandese.

L’idea di comprarsi la Groenlandia non esclude una vera e propria offerta economica con i suoi abitanti, ai quali non è escluso che gli Stati Uniti possa decidere di pagare una cospicua somma in denaro per convincerli ad abbandonare la Danimarca. La discussione sulla possibilità di versare pagamenti forfettari agli abitanti dell’isola è già avvenuta, stando a quanto hanno riferito quattro diverse fonti a Reuters. Anche se l’ importo e le modalità di pagamento non sono ancora chiare, alcuni funzionari dell’amministrazione hanno valutato cifre che vanno dai 10.000 ai 100.000 dollari a persona. La “corte” dell’ amministrazione Trump, tra l’altro, sta iniziando a creare crepe tra i poco più di 60mila abitanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Trump vuole pagare gli abitanti della Groenlandia”: gli Usa studiano la mossa per convincerli a mollare la Danimarca

