Trump vuole pagare gli abitanti della Groenlandia | gli Usa studiano la mossa per convincerli a mollare la Danimarca
Secondo alcune fonti, gli Stati Uniti valutano l’ipotesi di offrire un pagamento agli abitanti della Groenlandia per convincerli a favorire un cambio di sovranità, abbandonando la Danimarca. Questa proposta potrebbe rappresentare una strategia diplomatica volta a rafforzare l’interesse americano nella regione, senza tuttavia conferme ufficiali. L’eventuale proposta, se confermata, avrebbe implicazioni significative sul quadro geopolitico e sulla sovranità groenlandese.
L’idea di comprarsi la Groenlandia non esclude una vera e propria offerta economica con i suoi abitanti, ai quali non è escluso che gli Stati Uniti possa decidere di pagare una cospicua somma in denaro per convincerli ad abbandonare la Danimarca. La discussione sulla possibilità di versare pagamenti forfettari agli abitanti dell’isola è già avvenuta, stando a quanto hanno riferito quattro diverse fonti a Reuters. Anche se l’ importo e le modalità di pagamento non sono ancora chiare, alcuni funzionari dell’amministrazione hanno valutato cifre che vanno dai 10.000 ai 100.000 dollari a persona. La “corte” dell’ amministrazione Trump, tra l’altro, sta iniziando a creare crepe tra i poco più di 60mila abitanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Gli Usa e la Groenlandia: qual è il vero piano di Trump e cosa prevede per Danimarca e Ue
Leggi anche: Groenlandia, Trump pronto a comprarla: la mossa del presidente Usa e gli scenari
Media: «Trump valuta pagamenti agli abitanti della Groenlandia»; Groenlandia, perché Trump la vuole: dalle terre rare al mare; Trump dichiara che gli Stati Uniti hanno il “controllo” del Venezuela e Maduro ricorre alla giustizia; La Groenlandia (che assomiglia più agli Usa che all'Europa) è il Paese più puro del mondo. Per questo Trump lo vuole.
Se li compra. Trump valuta di pagare direttamente gli abitanti della Groenlandia - Secondo Reuters alcuni funzionari dell'amministrazione starebbero valutando cifre che vanno dai 10. huffingtonpost.it
L'ULTIMO NUMERO - Dicembre 2025 Dio è con noi - "Solo il tempo" dirà quanto durerà la supervisione dell’amministrazione americana sul Paese sudamericano, ha dichiarato il tycoon. ilfattoquotidiano.it
Donald Trump vuole comprare la Groenlandia, quanto costa il cuore di ghiaccio del mondo: dal panico silenzioso al gelo europeo - La nuova competizione globale non passa più dalle mappe colorate dell’impero, ma da luoghi remoti che concentrano potere, sicurezza e influenza. leggo.it
Trump vuole annettere la Groenlandia? Ecco la risposta di Orsini
Il presidente Usa, Donald Trump, vuole aumentare del 50% il budget per le spese militari, così i titoli del comparto volano anche a Wall Street. Frena l’oro, il greggio tenta il rimbalzo. A Milano bene anche Leonardo. #Finanza #Borse #mercati x.com
Rula Jebreal a Fanpage: "Trump vuole tornare all’imperialismo ottocentesco, e l'Europa sta correndo verso il suicidio politico ed economico". Un'analisi dura sulle attuali dinamiche globali e sul futuro incerto dell'Unione Europea - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.