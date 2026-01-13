Gravissimo abbandono del personale 118 | la denuncia del sindacato

Il sindacato UGL Salute FVG denuncia un grave abbandono del personale 118, costretto a operare in condizioni precarie presso il vecchio ospedale. Giuseppe Perricone, segretario regionale, evidenzia come questa situazione comprometta la sicurezza e l’efficacia delle emergenze sanitarie, sottolineando la necessità di interventi immediati per garantire condizioni di lavoro adeguate ai operatori del 118.

Giuseppe Perricone, segretario regionale della UGL Salute FVG, interviene con fermezza sulla situazione ormai insostenibile in cui sono costretti a operare i lavoratori del 118 ancora collocati nel vecchio ospedale. «Da mesi – afferma Perricone – denunciamo condizioni indegne per professionisti. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

