Gravissimo abbandono del personale 118 | la denuncia del sindacato

Il sindacato UGL Salute FVG denuncia un grave abbandono del personale del 118, ormai in condizioni insostenibili. Giuseppe Perricone, segretario regionale, evidenzia le difficoltà incontrate dai lavoratori ancora operativi nel vecchio ospedale, sottolineando l’urgenza di interventi per garantire condizioni di lavoro adeguate e la sicurezza del personale e dei pazienti.

Giuseppe Perricone, segretario regionale della UGL Salute FVG, interviene con fermezza sulla situazione ormai insostenibile in cui sono costretti a operare i lavoratori del 118 ancora collocati nel vecchio ospedale. «Da mesi – afferma Perricone – denunciamo condizioni indegne per professionisti. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Leggi anche: Sanità regionale, Ugl salute denuncia "il gravissimo abbandono del personale 118"

Leggi anche: Il sindacato: "Operatori del 118 al lavoro in condizioni indegne"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sanità regionale, Ugl salute denuncia il gravissimo abbandono del personale 118.

Nuovi mezzi e personale per il 118 di Pescara - Novità nella gestione dell'emergenza del 118 nella Asl di Pescara che si dota di nuovi e moderni mezzi e più personale. ansa.it

'Purtroppo il reato di abbandono di veicoli è un comportamento gravissimo e ancora diffuso' - facebook.com facebook

enpa.org/dalla-strada-a… - Till Winkelmann, calciatore del Foggia Calcio, ha deciso di aprire la propria casa e il proprio cuore a 2 cuccioli salvati da una situazione di grave abbandono: Giorgio e Cloe. La gratitudine dei volontari ENPA che li avevano salvati e x.com