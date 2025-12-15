Acireale pusher creativo avvertiva i clienti con un cartello | arrestato dai carabinieri

Un pregiudicato di 33 anni di Acireale è stato arrestato dai carabinieri per detenzione e spaccio di stupefacenti. L'uomo, conosciuto per il suo approccio originale, avvertiva i clienti utilizzando un cartello, prima di essere intercettato dalle forze dell'ordine durante un’operazione di routine.

