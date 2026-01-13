Grande successo per Corleone libera e produttiva | così l’affascinante borgo sicano guarda al futuro
Lo scorso 4 gennaio si è conclusa l’edizione di “Corleone libera e produttiva”, una manifestazione che ha valorizzato le eccellenze enogastronomiche e le risorse culturali e naturali del borgo sicano. L’evento ha rappresentato un’occasione per promuovere lo sviluppo sostenibile e il patrimonio locale, contribuendo a rafforzare l’identità e il futuro di Corleone.
Si è conclusa lo scorso 4 gennaio la manifestazione “Corleone Libera e Produttiva”, con la fiera di prodotti enogastronomici e la promozione delle bellezze culturali e naturalistiche del territorio. Si è trattato di un primo passo che ha rappresentato una occasione propizia per la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: “Corleone libera e produttiva”, al via la prima edizione alla scoperta dell’enogastronomia del borgo sicano
Leggi anche: Cooking show e fiera enogastronomica: al via gli eventi di “Corleone libera e produttiva”
L'ECONOMIA CIRCOLARE SPIEGATA AI BAMBINI: DOMENICA POMERIGGIO LO SPETTACOLO PER FAMIGLIE DI SANTIBRIGANTI.
Grande successo per “Corleone libera e produttiva”, l’affascinante borgo sicano guarda al futuro - Il nuovo anno ha segnato per Corleone, l’affascinante borgo siciliano incastonato nei monti Sicani, un nuovo inizio alla scoperta delle tipicità locali e ... sicilianews24.it
Undici stagioni in tv, grande successo e lo chef che è sempre una garanzia. Ma quando si spengono le telecamere, come stanno le cose Qui è spiegato https://foodculture.tiscali.it/ritratti/articoli/cucine-da-incubo-i-costi-per-i-ristoratori-e-quanti-ne-salva-canna - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.