Grande successo per Corleone libera e produttiva | così l’affascinante borgo sicano guarda al futuro

Lo scorso 4 gennaio si è conclusa l’edizione di “Corleone libera e produttiva”, una manifestazione che ha valorizzato le eccellenze enogastronomiche e le risorse culturali e naturali del borgo sicano. L’evento ha rappresentato un’occasione per promuovere lo sviluppo sostenibile e il patrimonio locale, contribuendo a rafforzare l’identità e il futuro di Corleone.

