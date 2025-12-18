Corleone libera e produttiva al via la prima edizione alla scoperta dell’enogastronomia del borgo sicano
Dal 20 dicembre al 4 gennaio, Corleone si trasforma in un polo di cultura enogastronomica con “Corleone libera e produttiva”. Questa prima edizione, frutto di una collaborazione tra l’Assessorato Regionale alle Attività Produttive e l’amministrazione comunale, invita a scoprire i sapori e le tradizioni di un borgo sicano ricco di storia e autenticità. Un'occasione unica per valorizzare il patrimonio locale e promuovere il territorio.
L’iniziativa, che si svolgerà il 20 e 21 dicembre e il 4 gennaio, nasce dalla vincente collaborazione tra l’Assessorato Regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo e l’amministrazione comunale di Corleone il sindaco Walter Rà, l’assessore comunale alle Attività Produttive Salvatore Schillaci e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
