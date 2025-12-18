Corleone libera e produttiva al via la prima edizione alla scoperta dell’enogastronomia del borgo sicano

Dal 20 dicembre al 4 gennaio, Corleone si trasforma in un polo di cultura enogastronomica con “Corleone libera e produttiva”. Questa prima edizione, frutto di una collaborazione tra l’Assessorato Regionale alle Attività Produttive e l’amministrazione comunale, invita a scoprire i sapori e le tradizioni di un borgo sicano ricco di storia e autenticità. Un'occasione unica per valorizzare il patrimonio locale e promuovere il territorio.

Cooking show e fiera enogastronomica: al via gli eventi di “Corleone libera e produttiva” - Cooking show, percorsi turistici e visite alla scoperta dei luoghi e dei prodotti del territorio, villaggio enogastronomico e artigianale, incontri sulla dieta mediterranea, promozione del cavallo sic ... mondopalermo.it

“Corleone Libera e Produttiva”, una manifestazione dedicata alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze. Sabato 20 dicembre | ore 17.00 Inaugurazione del Villaggio enogastronomico e dell’artigianato, realizzato in collaborazione con “4 Chiacc - facebook.com facebook

