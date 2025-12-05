Cooking show e fiera enogastronomica | al via gli eventi di Corleone libera e produttiva

Cooking show, percorsi turistici e visite alla scoperta dei luoghi e dei prodotti del territorio, villaggio enogastronomico e artigianale, incontri sulla dieta mediterranea, promozione del cavallo siciliano. È un assaggio di “Corleone Libera e Produttiva”, la manifestazione con cui. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

