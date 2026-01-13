Gorizia la Digital Art Gallery registra 100.000 visitatori in meno di un mese

La Digital Art Gallery di Gorizia, inaugurata da appena 26 giorni, ha raggiunto un importante traguardo, registrando 100.000 visitatori. Questo risultato testimonia l’interesse crescente verso l’arte digitale e il successo della struttura nel promuovere la cultura contemporanea. La DAG si conferma come un punto di riferimento nel panorama artistico locale, offrendo un’esperienza coinvolgente e innovativa ai visitatori.

Un successo senza precedenti per la DAG – Digital Art Gallery di Gorizia. In soli 26 giorni dall'apertura, la Galleria Bombi ha accolto 100.000 visitatori desiderosi di ammirare l'opera monumentale di Refik Anadol, riconosciuta come la più grande installazione digitale d'Europa. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha sottolineato come questo traguardo rappresenti un chiaro segnale della crescita culturale e turistica della città: "Numeri straordinari in così poco tempo dimostrano che Gorizia si è affermata come capitale culturale internazionale, capace di attrarre visitatori e appassionati da tutto il mondo".

