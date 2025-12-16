Palazzo Reale di Napoli la mostra su Totò registra 15mila visitatori in un mese e mezzo

La mostra “Totò e la sua Napoli” al Palazzo Reale di Napoli ha riscosso grande successo, registrando 15.000 visitatori in un mese e mezzo. In occasione delle celebrazioni di Neapolis 2500, l’esposizione approfondisce la vita e l’eredità del celebre attore, offrendo ai visitatori un viaggio nella Napoli di Totò attraverso fotografie, memorabilia e approfondimenti storici.

La mostra "Totò e la sua Napoli" prosegue fino al 25 gennaio a Palazzo Reale a Napoli in occasione delle celebrazioni di Neapolis 2500. Successo straordinario di pubblico per la mostra Totò e la sua Napoli, l'inedita esposizione che celebra il legame profondo e inscindibile tra Totò e Napoli in occasione delle celebrazioni per i

Palazzo Reale Napoli, mostra su Totò registra 15mila visitatori - L'esposizione dedicata ad uno dei più amati artisti italiani prosegue fino al 25 gennaio in occasione delle celebrazioni di Neapolis 2500

