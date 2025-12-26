La Grazia di Paolo Sorrentino rilancia le matinée al cinema | il film in anteprima fa riscoprire la magia della sala
Colazione con Sorrentino: il ritorno delle matinée è il regalo di Natale (e oltre) di un regista da Oscar. Sono 170 le sale che programmano in anteprima – solo la mattina, fino al primo gennaio – l’ultimo film di Paolo Sorrentino, “La Grazia” (poi in uscita dal 15 gennaio con PiperFIlm). Un'occasione, quella delle anteprime, che sta portando vari cinema ad aggiungere spettacoli per venire incontro alle richieste (il Troisi a Roma, ad esempio, avrà la prima proiezione alle 9 del mattino). Toni Servillo e il sodalizio magico con Sorrentino: “Io, al suo servizio. Non so cosa ci lega (e non vogliamo scoprirlo): diventerebbe una formuletta” Il film ha debuttato alla 82a Mostra del cinema di Venezia dove è stato premiato con la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Toni Servillo, in gara per la sua performance anche come miglior attore europeo agli Efa 2026, dov'è candidato pure Sorrentino nella shortlist per il migliore sceneggiatore europeo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
La grazia di Paolo Sorrentino è un film sulla verità: quella percepita, quella cercata, quella sconosciuta e quella negata. Ma è anche un film che parla di amore, di ossessione e di leggerezza. Il protagonista, Mariano De Santis, interpretato da Toni Servillo, è il x.com
