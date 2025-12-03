Modric il giorno della gloria | sette anni fa il centrocampista vinceva il pallone d’oro

Pianetamilan.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 3 dicembre del 2018 è una data molto cara per un calciatore del Milan. 7 anni fa, Luka Modric conquistava il pallone d'oro interrompendo il dominio Messi-Ronaldo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

modric il giorno della gloria sette anni fa il centrocampista vinceva il pallone d8217oro

© Pianetamilan.it - Modric, il giorno della gloria: sette anni fa il centrocampista vinceva il pallone d’oro

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Modric Giorno Gloria Sette