Gli americani fanno le guerre per girare i film | l'ironia di Massimo Troisi tristemente attuale
Nel 1987, in collegamento da New York con la trasmissione Rai "Fantastico" condotta da Pippo Baudo, Massimo Troisi ironizzava sulla guerra e sugli Usa. Parole che, quasi 40 anni dopo, sono tristemente attuali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
“Gli americani fanno le guerre per girare i film”: l’ironia di Massimo Troisi tristemente attuale - Nel 1987, in collegamento da New York con la trasmissione Rai "Fantastico" condotta da Pippo Baudo, Massimo Troisi ironizzava sulla guerra e ... fanpage.it
