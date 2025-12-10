Russell Crowe stronca Il Gladiatore 2 | Tradito il primo film Massimo insieme a un'altra donna è un'idea folle

Russell Crowe esprime dure critiche nei confronti di Il Gladiatore 2, accusando il film di aver tradito l’essenza del primo capitolo. L’attore, vincitore dell’Oscar nel 2000, si concentra in particolare sull’idea di una relazione segreta tra il suo personaggio, Massimo Decimo Meridio, e Lucilla, giudicandola una scelta insensata che compromette il significato morale della storia.

Russell Crowe attacca duramente Il Gladiatore 2. L’attore, che nel 2000 vinse l’Oscar per Massimo Decimo Meridio, critica soprattutto l’idea che il suo personaggio avesse una relazione segreta con Lucilla: una scelta che, a suo dire, stravolge il cuore morale del film. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Russell Crowe stronca Il Gladiatore 2: “Tradito il primo film, Massimo insieme a un’altra donna è un’idea folle” - L’attore, che nel 2000 vinse l’Oscar per Massimo Decimo Meridio, critica soprattutto l’idea che ... fanpage.it scrive

Russell Crowe stronca 'Il Gladiatore 2': «Non hanno capito l'originale. L'idea che Massimo avesse un'altra donna è folle» - Al mio segnale, scatenate l'inferno: è proprio ciò che ha fatto Russell Crowe, parafrasando una delle battute più celebri del suo film "Il Gladiatore", ... Scrive msn.com

Siete d'accordo con Russell Crowe? Vai su Facebook

Alle 21.20 "“Il giorno sbagliato” di Derrick Borte con Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman | La giovane Rachel, bloccata nel traffico mattutino, si scontra con un'automobilista distratto che vede in Rachel una donna da “punire” Vai su X