Giorno della Memoria 2026 a Udine | gli eventi in programma

Il Giorno della Memoria 2026 a Udine si terrà martedì 27 gennaio, con un programma di eventi dedicati alla memoria delle vittime dell’Olocausto. La giornata prevede diverse iniziative volte a promuovere la riflessione e la conoscenza storica, coinvolgendo la comunità locale. Un'occasione per ricordare e sensibilizzare sul valore della memoria e dei diritti umani.

Udine celebra il Giorno della Memoria, che si festeggerà martedì 27 gennaio 2026, con un ampio e articolato programma di iniziative. Gli eventi, circa una ventina, coinvolgeranno istituzioni culturali, scuole, associazioni e cittadini. Un percorso condiviso di riflessione e partecipazione, che si sviluppa lungo più giorni e culminerà nella posa di otto Pietre d’Inciampo, dedicate a partigiani e ufficiali scomparsi nei campi di concentramento, a testimonianza di una memoria viva e radicata nei luoghi della città. “Nel Giorno della Memoria Udine si ferma e riflette – dichiara il Sindaco Alberto Felice De Toni –. 🔗 Leggi su Udine20.it

