Giorno della Memoria 2026 a Udine | gli eventi in programma

Da udine20.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giorno della Memoria 2026 a Udine si terrà martedì 27 gennaio, con un programma di eventi dedicati alla memoria delle vittime dell’Olocausto. La giornata prevede diverse iniziative volte a promuovere la riflessione e la conoscenza storica, coinvolgendo la comunità locale. Un'occasione per ricordare e sensibilizzare sul valore della memoria e dei diritti umani.

Udine celebra il  Giorno della Memoria, che si festeggerà martedì  27 gennaio 2026, con un ampio e articolato programma di iniziative. Gli eventi, circa una ventina, coinvolgeranno istituzioni culturali, scuole, associazioni e cittadini. Un percorso condiviso di riflessione e partecipazione, che si sviluppa lungo più giorni e culminerà nella posa di  otto Pietre d’Inciampo, dedicate a partigiani e ufficiali scomparsi nei campi di concentramento, a testimonianza di una memoria viva e radicata nei luoghi della città. “Nel Giorno della Memoria Udine si ferma e riflette – dichiara il  Sindaco Alberto Felice De Toni  –. 🔗 Leggi su Udine20.it

giorno della memoria 2026 a udine gli eventi in programma

© Udine20.it - Giorno della Memoria 2026 a Udine: gli eventi in programma

Leggi anche: Giornata della Memoria, a Udine 18 eventi tra incontri, spettacoli e Pietre d’inciampo

Leggi anche: Panettone e… programmazione estiva: Udine apre i bandi per gli eventi 2026

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Udine. Giorno della Memoria 2026: 18 eventi, 8 pietre d’inciampo e la testimonianza di Sami Modiano; Giornata della Memoria, a Udine 18 eventi tra incontri, spettacoli e Pietre d’inciampo; UDINE | GIORNO DELLA MEMORIA: OTTO PIETRE D’INCIAMPO E LA TESTIMONIANZA DI SAMI MODIANO; Giorno della Memoria 2026 a Udine: 18 eventi, otto Pietre d’Inciampo e la testimonianza di Sami Modiano.

giorno memoria 2026 udineUdine si ferma per ricordare: un mese di eventi per il Giorno della Memoria - Udine celebra il Giorno della Memoria 2026 con 18 eventi, Pietre d’Inciampo e iniziative culturali diffuse in città. nordest24.it

giorno memoria 2026 udineGiorno della Memoria, gli eventi di Udine - Un programma stilato dal Comune e condiviso con associazioni e istituzioni culturali, per ricordare lo sterminio degli ebrei durante la Seconda Guerra mondale ... rainews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.