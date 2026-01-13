Orazione civile in memoria della Shoah

L’11 aprile 2026 si celebra la Giornata della Memoria, un’occasione per ricordare le vittime della Shoah e riflettere sull’importanza della memoria storica. Questa giornata invita a mantenere vivo il ricordo degli orrori passati, affinché simili tragedie non si ripetano. È un momento di riflessione civile, volto a rafforzare i valori di tolleranza e rispetto tra le persone.

