Orazione civile in memoria della Shoah
L’11 aprile 2026 si celebra la Giornata della Memoria, un’occasione per ricordare le vittime della Shoah e riflettere sull’importanza della memoria storica. Questa giornata invita a mantenere vivo il ricordo degli orrori passati, affinché simili tragedie non si ripetano. È un momento di riflessione civile, volto a rafforzare i valori di tolleranza e rispetto tra le persone.
il 26 gennaio 2026: «Ecco allora che cos’è una giornata della Memoria. Non è il racconto di personaggi e avvenimenti che stanno svanendo lentamente all’orizzonte della storia, no! È una specie di esame di coscienza! Io, oggi, adesso, da che parte sto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
