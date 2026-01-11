Posate undici nuove pietre d' inciampo per ricordare le vittime del nazifascismo FOTO
La città rinnova il proprio omaggio alle vittime dei campi di sterminio nazisti con la posa di undici nuove pietre d’inciampo, le?Stolpersteine?ideate dall’artista tedesco Gunter Demnig. I piccoli blocchetti di pietra rivestiti di ottone, con i nomi delle cittadine e dei cittadini deportati nei. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Memoria della strage di Cibeno, posate due nuove pietre d’inciampo in centro
FOTO - Posate nuove pietre d'inciampo.
Firenze, undici nuove pietre d’inciampo per ricordare le vittime del nazifascismo - Undici nuove pietre d’inciampo nelle strade di Firenze, con cui la città rinnova il proprio omaggio alle vittime dei campi di sterminio nazisti. 055firenze.it
Firenze posa 11 nuove pietre d’inciampo: la memoria delle vittime della Shoah nelle strade della città - Il primo omaggio alla famiglia Graziani in via dei Macci, alla presenza di Gunter Demnig e delle istituzioni. corrierefiorentino.corriere.it
